Il sindaco Sala: un invito da noi e un Ambrogino d'Oro per l'Inter

"Li inviteremo a Palazzo Marino e per evitare polemiche, visto il mio interismo, dico subito che era quello che avevamo fatto anche per il Milan, con l'ultimo scudetto. Solo che era l'ultima giornata di campionato e dal Milan avevano detto che i giocatori avevano già tutti gli aerei per l'indomani. Quindi non eravamo riusciti a farlo, ma è giusto che vengano invitati, li inviteremo. Pensiamo di dar loro un Ambrogino d'Oro per la seconda stella come l'abbiamo dato a Armani Basket per la terza stella. Quindi, un trattamento standard, poi la mia passione è irrilevante, è irrilevante nel comportamento da istituzione e da sindaco. Ma avremmo voluto veramente farlo anche col Milan, ma veramente non si era potuto". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato la vittoria dello scudetto dell'Inter, sua squadra del cuore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 21:21

