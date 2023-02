(LaPresse) - Studenti aggrediti con calci e pugni davanti all'ingresso della loro scuola. E' accaduto sabato mattina a Firenze, in via della Colonna, davanti al liceo classico Michelangiolo. La scena è stata ripresa anche da alcune persone con i telefoni cellulari e il video sta già girando sui social. La dirigente scolastica, la professoressa Rita Gaeta, ha chiamato la Digos, che adesso sta svolgendo le indagini su quanto accaduto. A compiere l'aggressione sarebbero sei giovani, tre dei quali minorenni, tutti appartenenti all'organizzazione di estrema destra Azione studentesca. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 12:01

