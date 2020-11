Elena Sofia Ricci è Rita Levi-Montalcini su Raiuno: "Dedico questo film ai giovani"

Elena Sofia Ricci torna in televisione nei panni di Rita Levi-Montalcini. Un film per la TV che arriva in prima serata su Raiuno il 26 novembre. Diretto da Alberto Negrin, Rita Levi-Montalcini, vuole rendere omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha consacrato tutta se stessa alla scienza e al progresso dell'umanità intera. Elena Sofia Ricci dichiara a Leggo: “Ho lavorato tanto a questo progetto, è stato molto difficile dare vita a questo personaggio per evitare che ne facessi una caricatura. Questo film è dedicato ai giovani e vuole lanciare il messaggio che tutti ce la possono fare. L'importante è avere tanta passione e amore per il prossimo”.

