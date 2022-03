Barletta, due arresti per la scomparsa del giovane Michele Cilli

(LaPresse) Svolta nel caso di Michele Cilli, il 24enne di Barletta di cui si sono perse le tracce il 15 gennaio. Due gli arresti da parte della Polizia: secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso. Nel video diffuso dalla questura di Andria si segue il percorso di una autovettura, al volante la persona che avrebbe incontrato Cilli in un bar. I due sarebbero poi andati via insieme. Da quel momento non si hanno più notizie del giovane. Accuse di omicidio e soppressione di cadavere per i due arrestati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 13:15

