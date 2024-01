Bandecchi, il commento di Barbara Gubellini

Nuovo scivolone sessista per il Sindaco di Terni #StefanoBandecchi. Questa volta a #Mattino5, dove il primo cittadino è stato invitato per commentare le frasi misogine di qualche giorno prima che stanno facendo tremare la sua poltrona. Il conduttore gli ha fatto spiegare cosa fosse successo a quella seduta del Consiglio Comunale, in cui Bandecchi – nella discussione su un emendamento contro la violenza di genere - si era lasciato andare in volgarità da bar dello Sport (“un uomo normale guarda il c**o di una donna e poi ci prova pure”).

Quel giorno, a Mattino5, a controbattere ai tentativi di Bandecchi di giustificarsi, c’era un’esperta di questioni di genere, la giornalista #SaraManfuso, che gli ha quindi risposto per le rime. E cos’ha detto Bandecchi a Manfuso? Che sì, era “tanto carina” ma non aveva capito niente.

Al termine del teatrino a #Mattino5, il conduttore, congedandosi dai due litiganti, li salutava così: “grazie Bandecchi, grazie Sara”.

Beh, a mio parere, finché nei programmi televisivi le donne saranno chiamate per nome, come fossero amiche o vicine di casa, e gli uomini per cognome è inutile fare un dibattito sulla parità di genere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 15:18

