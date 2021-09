Toscana, puoi vincere una villa con piscina per 29 euro: come partecipare

Se tra i vostri sogni c'è quello di vivere in una villa con piscina in mezzo al verde, sappiate che una possibilità che si realizzi c'è. Quattro camere da letto, quattro bagni, un bellissimo giardino e una piscina privata, il tutto nella suggestiva Garfagnana in Toscana. Si trova qui la villa da sogno messa in palio per beneficienza. #JoinTheFightback promosso da Win Houses In Italy è il nome di questa 'lotteria' il ci ricavato verrà devoluto in beneficienza a The Children’s Society & Braccio di Ferro due enti che si occupano di dare sostegno e cura ai bambini vulnerabili. Crediti foto: Shutterstock, Jon Nurse Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Toscana, il borgo magico delle fate: ecco perché dovete visitare questo piccolo gioiello in Garfagnana

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA