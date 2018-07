Vacanze 2018, gli italiani vanno in Grecia ma sognano l'America: New York desiderio proibito

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La spiaggia nera di Kamari, lunga più chilometri, con le sue acque cristalline, sotto l'antica Thira, ma anche la spiaggia rossa, più affollata, vicino ad Akrotiri, e quella bianca, dall'accesso più impervio, poco distante. È Santorini, la più meridionale delle Cicladi, con i suoi scenari, la caldera, le sue meravigliose coste e le suggestioni di un legame con Atlantide, la meta prediletta dagli italiani per le vacanze. Secondo i dati del Summer Vacation Value Report 2018 di Tripadvisor, l'isola greca è al primo posto tra le destinazioni estere dei viaggiatori in partenza dal Bel Paese. Al secondo posto, Ibiza, al terzo, Creta.Il primato della Grecia è confermato pure da un'indagine del Centro Studi TCI sulle intenzioni di viaggio della community Touring: l'Ellade vince, con il 13% delle preferenze, tra Atene e Peloponneso per chi predilige tour culturali, Creta, Cicladi e Ionie, per i turisti balneari. Seconda è la Francia, 10%, scelta in particolare per Corsica, Bretagna, Normandia e Provenza. Il terzo posto è per la Spagna, 8%, con le Baleari, le Canarie e Barcellona. Attenzione, però, le prenotazioni raccontano quali mete gli italiani hanno deciso di raggiungere - il rapporto di Tripadvisor è stilato sulla base di ricerche e prenotazioni di hotel effettuate sul sito per soggiorni tra il 28 maggio e il 30 settembre 2018 - ben diverse sembrano le destinazioni che desiderano.L'estate degli italiani, infatti, sarà greca, ma il sogno è l'America. Secondo la diciottesima edizione dell'indagine Ipsos/Europ Assistance sulle intenzioni di vacanza di europei, americani e asiatici, la città dei sogni di chi vive nel nostro Paese è New York, una fantasia condivisa con gli europei. E il desiderio è lo stesso perfino per gli americani che mettono, però, la Grande Mela al secondo posto, dividendo il primo tra Londra e Parigi. Al secondo e terzo posto nelle aspirazioni di viaggio degli italiani, rispettivamente Parigi e, pari merito, Londra e Tokyo. Mete che, per Tripadvisor, sono lontane dal podio. New York è settima, dopo Maiorca, Rodi e Formentera. Londra ottava, Parigi nona. Tokyo non rientra nella Top Ten, che è chiusa da Malta. Insomma, gli italiani sognano le grandi città ma, quando si tratta di prenotare, scelgono perlopiù il mare, bello, vicino e a costi accessibili. Non è un caso forse che New York e Tokyo figurino tra i trend per i viaggi di nozze 2018, secondo CartOrange, e che la lista di nozze venga fatta, sempre più spesso, in agenzia di viaggio.riproduzione riservata ®