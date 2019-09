Il weekend delle sagre si celebra a Castel di Tora, Subiaco e Novafeltria

Il fine settimana del gusto va in scena all’insegna degli strigliozzi, del tartufo, del cioccolato e della polenta.



A partire da Castel di Tora, splendido borgo arroccato sulle rive del Lago del Turano in provincia di Rieti: qui, domenica 29 settembre, andrà in scena la Sagra degli strigliozzi, con cento chili di farina che saranno sapientemente lavorati dalle mani delle massaie del posto per realizzare oltre duecento chili di pasta. Giunto alla 24esima edizione, l’evento tornerà a fondere sapientemente buona cucina, natura e folclore. A partire dalle 12.30, in un’ampia area al coperto, sarà distribuito questo originale tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro, insieme ad altre specialità locali. Un comodo servizio navetta gratuito sarà a disposizione dei visitatori, con i castelvecchiesi – così chiamati per l’antico nome del paese – che sono pronti più che mai ad accogliere turisti, curiosi e amanti delle tradizioni. Prima e dopo un buon piatto di strigliozzi varrà davvero la pena andare alla scoperta di Castel di Tora, che fa parte del prestigioso club dei borghi più belli d’Italia e offre ai turisti angoli caratteristici e scorci mozzafiato; al suo interno è possibile passeggiare passando sotto la torre esagonale medievale dell’XI secolo, adiacente al Palazzo Scuderini, e poi su per i vicoli che conducono a piazzette ben tenute e curate.



Ancora nel Lazio, ma spostandosi nella città dei monasteri in provincia di Roma, tornerà il 28 e il 29 settembre l’appuntamento con “Tartufo e Cioccolato” a Subiaco. Il tartufo bianco sarà protagonista (su prenotazione) nelle sale affrescate della Rocca con un prelibato menù, musica dal vivo e visite guidate; i Giardini della Rocca accoglieranno chi opterà (senza obbligo di prenotazione) per il menù a base di tartufo nero, abbinato alle migliori materie prime della zona; le postazioni a sedere saranno libere e ci sarà spazio per un’area dedicata allo street food che proporrà piccole delizie come gli arancini ricotta e tartufo, l’hamburger al tartufo e gli arrosticini. Altro grande protagonista sarà il cioccolato, da gustare in tantissime varianti a partire da un delizioso incontro con il tartufo; artigiani professionisti spiegheranno la sua origine, le caratteristiche e le possibili trasformazioni, mentre i bambini potranno realizzare dei piccoli lavori a tema in un vero e proprio laboratorio del cioccolato. Ad accompagnare l’evento ci saranno anche il vino e la birra artigianale, con esperti sommelier che serviranno una ricca selezione di etichette, mentre l’ingresso sarà gratuito con la possibilità di visitare la Rocca.



Spostandosi in Emilia-Romagna, terminerà il 29 settembre a Novafeltria la Sagra della polenta e dei prodotti del sottobosco, una ricorrenza ormai imperdibile in provincia di Rimini che esalta al meglio le specialità enogastronomiche del territorio. La polenta locale - realizzata con una farina che contiene ben tredici varietà di granoturco rigorosamente macinato ad acqua - sarà condita e servita con ragù di salsiccia o di cinghiale o ai funghi porcini; la piadina, la trippa e altre specialità della tradizione locale, innaffiate con il Sangiovese Doc, completeranno l’offerta gastronomica. Lungo le vie del paese, inoltre, ad attendere i visitatori ci saranno il mercatino, i giochi della tradizione popolare e le animazioni adatte ad ogni età.



Dopo il rinvio dello scorso weekend a causa del maltempo, in questo fine settimana entreranno nel vivo a Narni (Terni) i festeggiamenti della Rivincita, l’appendice della Corsa all’Anello di maggio. Sarà festa grande con le tipiche atmosfere medievali e le cene nelle taverne, in attesa della sfida fra i Terzieri nel “campo de li giochi” per la conquista dell’ambito premio. Come di consueto, la manifestazione si celebrerà anche a tavola con manfricoli all’amatriciana, tagliatelle al ragù di cinghiale, gnocchetti con funghi e salsiccia e tante altre delizie. Giovedì 26 Settembre 2019, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA