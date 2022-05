Sagra del Pecorino e del Salame Cotto, a Nepi si torna a far festa

La tradizionale Sagra del Pecorino Romano di Nepi non lascia, anzi raddoppia! Già, perché ad affiancare il delizioso formaggio sullo scranno più alto della manifestazione, sarà un’altra specialità: il Salame Cotto De.Co.. E così il tanto atteso appuntamento della primavera nepesina si trasformerà nella “Sagra del Pecorino e del Salame Cotto”, in programma il 13/14/15 maggio nella splendida cittadina in provincia di Viterbo.

Ad affiancare queste due delizie saranno tanti altri prodotti tipici della Tuscia e del Bio Distretto, senza dimenticare le ricette tradizionali proposte a pranzo e a cena presso lo stand della Proloco: la vignarola laziale (un piatto contadino a base di fave, carciofi e lattuga), la cipolla bianca al forno e le salsicce e le carni di maiale alla griglia fornite dai norcini locali. Immancabili fave e pecorino. Un vero e proprio trionfo di sapori e profumi unici, che per un weekend trasformerà la “città dell’acqua” nella capitale del gusto di un intero territorio.

Il Pecorino Romano Dop – che ancora oggi prende vita nelle stesse località dove è nato, le campagne del Lazio – è una prelibatezza ormai rara, perché la gran parte della produzione è destinata ai mercati stranieri; dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, può essere grattugiato o servito direttamente in tavola a nobilitare moltissime ricette. Ad affiancarlo per l’edizione 2022 della Sagra sarà il salame cotto, una rarità gustosa e ricercata inventata agli inizi del 900’ da un norcino locale: un prodotto unico nel suo genere, che proprio in primavera sprigiona le sue migliori caratteristiche.

Come di consueto l’evento metterà in vetrina tutte le eccellenze della Tuscia Viterbese: non solo la gastronomia ma anche l’artigianato, il folclore e la musica. E’ il caso, sabato 14 maggio, con Mostra Statica “Palio di Borgia” a cura dell’Ente Palio; e ancora la Mostra per i 25 Anni Croce Rossa Italiana. Immancabile il Trucca-bimbi e Ballon Art a cura dei Giovani della CRI.

Domenica 15 maggio la manifestazione proporrà il Mercatino dell’Artigianato e dell’Hobbista, Gara Nazionale di Tiro con Arco Storico in costume a cura dell’ASD ARCIERI STORICI DI NEPI, Esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e laSfilata di Moda a cura dello Staff di Miss AMERINA.

Attraverso il progetto Nepeasy i monumenti di Nepi apriranno al pubblico per una visita GRATUITA.

La “Sagra del Pecorino e del Salame Cotto” rappresenterà una buona occasione per conoscere una delle cittadine più affascinanti del Lazio, circondata dalle caratteristiche forre, affascinanti gole di millenaria erosione che ne delineano il paesaggio. Immersa in una natura incontaminata, Nepi custodisce gelosamente dei veri e propri gioielli come l’imponente Forte dei Borgia, il sontuoso Duomo con l’interno a 5 navate, l’acquedotto settecentesco e la piazza comunale con l’omonimo palazzo progettato da Antonio da Sangallo il Giovane ed abbellita da una fontana del Bernini; senza dimenticare il Museo Civico, la Chiesa di San Tolomeo e le Catacombe di Santa Savinilla, uno dei complessi funerari sotterranei più importanti dell’Italia Centrale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA