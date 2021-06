Red Bull Wake the City: il 4 settembre in Darsena a Milano l’evento più spettacolare dell’estate con i fuoriclasse del wakeboard

La Darsena di Milano trasformata in un’arena per il wakeboard, è questa l’ultima pazza idea di Red Bull, che ha presentato “Wake the City”, l’evento in programma il 4 settembre in uno dei luoghi più iconici della città. I campioni più forti di questo sport adrenalinico si sfideranno nel cuore di Milano per stupire gli spettatori in una gara all’ultima acrobazia, in un format inedito e creativo: i rider saranno divisi in team da 2 e si esibiranno in coppia.

Sempre a Milano, una speciale anteprima con Massimiliano Piffaretti: il fuoriclasse comasco campione del mondo di wakeboard nel 2015 a Cancun e nominato “Rider of the Year” nel 2019 da Alliance Wake. Per Massi il 2019 è stato un anno straordinario con le vittorie del “World Beach Game Champion” e il titolo di Campione Europeo. Il “Piffa” si è scatenato all’Idroscalo con i suoi inconfondibili trick ad alto coefficiente di difficoltà durante il primo dei 3 appuntamenti, che rappresentano il “Road To Red Bull Wake The City”, la marcia di avvicinamento all’evento del 4 settembre. Gli altri due saranno il 26 giugno allo Starwake Cable di Ravenna e il 3 luglio al Wakeparadise di Montichiari (BS): quest’ultima tappa sarà qualificante per l’evento di settembre, quindi gli atleti gareggeranno già in coppia. “Questo tipo di eventi sono spettacolari! È sempre bello venire qui all'Idroscalo dove la struttura è molto bella e l'organizzazione è impeccabile. Non vedo l’ora poi di gareggiare a Red Bull Wake The City: un evento del genere in Darsena avrà un'atmosfera elettrizzante e sarà unico per la città di Milano” - ha dichiarato Massimiliano Piffaretti.

