Himorta, l'influencer cosplay con un milione di follower tra social e tv: «Ecco "La carta del fuoco", il mio primo fumetto»

Himorta, l'influencer donna più seguita d'Europa in ambito cosplay con oltre un milione di follower, è passata dal social alle librerie con il suo primo fumetto “La carta del fuoco”. Il fumetto, in uscita il 30 marzo, nasce da un'idea di Himorta e si avvale delle illustrazioni di Stefania Macera, in arte Chocoartist. Himorta, pseudonimo di Antonella Arpa, con due lauree alle spalle (lingue e letteratura straniera e linguistica) ha conquistato il successo su internet ma ha portato il mondo cosplay anche in TV, diventando la Manga di “Avanti un altro”, la nota trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5, dove mette alla prova i concorrenti circa le loro conoscenze sui fumetti. A “Leggo.it” Himorta, ha parlato della sua nuova avventura nel mondo della carta stampata nonché dei suoi progetti futuri.

Antonella, com'è nata la tua passione?

Leggo fumetti da quando sono piccola, i primi libri che ho tenuto in mano sono stati dei numeri di Topolino ed è stato proprio grazie a Topolino che ho imparato a leggere. Subito dopo sono subentrati i fumetti americani e sono rimasta affascinata dai supereroi, dai loro costumi colorati, dai superpoteri e anche dalle qualità etiche come il coraggio e l’altruismo. Da lì ho sempre sognato, un po’ come tutti, di diventare io stessa un’eroina e magari far parte di un fumetto. Quando 8 mesi fa è arrivata Mondadori a bussare alla mia porta, non mi sono fatta scappare l’occasione...

Quando hai capito che il tuo amore per il mondo dei fumetti poteva diventare un lavoro?

In questo senso mi hanno aiutato tantissimo i social network. Instagram è la prima grande piattaforma che ho utilizzato e quando il numero dei fan ha iniziato a salire ho capito che la mia passione poteva diventare una professione digitale. Oltre al mio account Instagram ho poi aperto un profilo Tik Tok, un canale You Tube e uno Twitch dove “streammo” anche sei ore al giorno ed è quindi è diventata un'occupazione a tempo pieno.

Il 30 marzo esce il tuo primo fumetto, “La carta del fuoco”, di cui sei autrice e protagonista

Sono la protagonista, un’influencer che si chiama Antonella e che, come tanti influencer, riceve regali dai suoi fan. Tra i veri doni ne arriva una molto misterioso che attira la mia attenzione, una carta da gioco. All'inizio non capisco la sua utilità ma poi scoprirò che riesce a conferirmi dei super poteri, come quello del fuoco. Tra peripezie e avventure poi verrò a sapere che la mia non è l'unica carta in circolazione, ma ce ne sono delle altre che spesso non finiscono in buone mani. La trama quindi si svolge su due filoni narrativi, il primo è appunto quello dell’avventura in sé, dei superpoteri, del combattimento e delle responsabilità che derivano da queste capacità e l’altro invece è il mistero dell'identità del fan che mi ha fatto l'inaspettato dono.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sicuramente spero che il fumetto sia il primo di una lunga serie: mi piacerebbe che ci siano altri numeri, anche perché alla fine in realtà non viene svelata l’identità del fan misterioso. Poi ho un altro progetto, io ora streammo e faccio live dalla mia camera che ho adibita a studio, mi piacerebbe investire sempre di più per avere un mio studio di registrazione e creare contenuti a livello digitale o anche, perché no, televisivo. Un programma per i giovani che parli dalle loro passioni, dalla video-ludica ai fumetti.

Un consiglio che ti senti di dare ai giovani che vogliono intraprendere una carriera simile alla tua

Il consiglio principale è quello di essere sé stessi. Crescere sui social è un'operazione molto più semplice che fidelizzare un fan, tenerlo a sé. E’ fondamentale la comunicazione diretta, nella fanbase io mi pongo come fossi un’amica, parlo di fumetti o dell’ultima serie uscita e questo aiutata tantissimo a fidelizzare l'utente e renderlo parte attiva di una community. E’ il lavoro più faticoso, ma alla lunga regala grandi soddisfazioni.

LA SCHEDA:

ANTONELLA ARPA, in arte Himorta, è una delle cosplayer più seguite in Europa con oltre 1 milione di followers su Instagram. Dal 2016 è la Manga nel noto quiz “Avanti un Altro!”, in onda su Canale 5. Nel 2019 è testimonial di “Maxim” sul red carpet del Festival del Cinema di Roma. Ha collaborato con DC Comics, Adidas, Giochi Preziosi, Warner Bros., Sony Pictures, Nintendo, Ubisoft, Riot Games e Gamestop. Nel 2020 entra ufficialmente nella top 30 degli influencer di Instagram Italia per engagement. Il suo è il primo canale femminile Twitch per crescita in Italia.

CANALI UFFICIALI HIMORTA:

Instagram: https://instagram.com/himorta

Tiktok: https://vm.tiktok.com/ZMeMnv8Ry/

Youtube: https://youtube.com/c/Himorta

Twitch: https://www.twitch.tv/himorta

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA