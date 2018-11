Arti e Mestieri Expo torna alla Fiera di Roma. Tutte le info e il programma

Torna finalmente Arti e Mestieri Expo che per la sua 13° edizione sarà un itinerario tra Turismo, Cultura e Tradizione. Grazie infatti all'incontro con Fuoriporta, il contenitore delle tradizioni italiane, i visitatori potranno vivere per tre giorni un percorso esperienziale dove conoscere tradizioni locali, impararne i trucchi e apprenderne le storie.



Saranno così presenti un laboratorio sulla preparazione della gricia e della birra artigianale; quello dedicato alla coltivazione delle lumache e dei broccoletti. Ci saranno inoltre dimostrazioni sulla preparazione dei famosi quadri floreali di Poggio Moiano. Emozionante sarà poi assistere alla sfilata rievocativa della Contesa dello Stivale di Filottrano con oltre 20 partecipanti in costume.



Non mancherà a completare il programma la troticultura di Rivodutri. Grande novità di questa edizione sarà lo Spazio Food. I visitatori potranno dedicarsi a ghiotti assaggi di tradizioni culinarie realizzate da associazioni e proloco che, con sapienza e dedizione, proporranno le loro tipicità dalle 10 alle 20 proprio in Fiera di Roma. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta tra l’antipasto con bruschette alla crema di broccoletti di Anguillara Sabazia, le lumache al sugo e le fettuccine al ragù di lumaca di Civita Castellana, i filetti di trota di Rivodutri, la gricia di Grisciano e il norcino di Trivigliano nonché l'immancabile amatriciana.



Programma





LABORATORI



Venerdì Mattina



Ore 10 – La salsiccia di Monte San Biagio: storia e preparazione

Ore 11 – La troticultura: storia e tradizione a Rivodutri

Ore 12 – Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 13 – L'amatriciana, storia di un successo: piccoli passi per conoscere come vien fatta





Venerdì Pomeriggio



Ore 15 – La birra Agricola di Accumoli: segreti e curiosità

Ore 16 - Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 17 – La troticultura: storia e tradizione a Rivodutri

Ore 18 – Tradizione norcina ciociara, i trucchi del mestiere





Sabato Mattina



Ore 10 - La salsiccia di Monte San Biagio: storia e preparazione

Ore 11 – La troticultura: storia e tradizione a Rivodutri

Ore 12 – Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 13 – L'amatriciana, storia di un successo: piccoli passi per conoscere come vien fatta





Sabato Pomeriggio



Ore 15 – La birra Agricola di Accumoli: segreti e curiosità

Ore 16 – Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 17 – La troticultura: storia e tradizione a Rivodutri

Ore 18 – Tradizione norcina ciociara, i trucchi del mestiere



Domenica Mattina



Ore 10- 14 Quadri floreali, impara l'arte dell'Infiorata con Poggio Moiano

Ore 12 – Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 14 – I broccoletti di Anguillara, e perchè piacciono tanto....



Domenica Pomeriggio



Ore 15 – Il pane della Ricostruzione: laboratorio a cura l’Ass. Tempi Moderni e la Direzione Culturale dell’Ist. di Ricerca MondiVivo. Ci sarà una degustazione del pane realizzato con 4 grani antichi delle regioni colpiti dal sisma.

Ore 16 – Coltivare le lumache: a Civita Castellana si fa, vediamo come...

Ore 16 – Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 17 – La troticultura: storia e tradizione a Rivodutri

Ore 18 – Rievocazione storica della Contesa dello Stivale

Ore 19 - I broccoletti di Anguillara, e perchè piacciono tanto....





CUCINA



Venerdì



Ore 11 - Antipasto della tradizione norcina ciociara (Trivigliano) con porchetta, prosciutto stagionato, formaggio di pecora e salsiccia stagionata cruda con una fetta di pane casareccio

Ore 11 - Antipasto veg con crostini alla crema di Broccoletti di Anguillara

Ore 12 - Antipasto con Rivodutri – trantecciti di trota aromatici e marinati

Ore 13,30 - Primo Piatto con la Gricia di Grisciano – Accumoli

Ore 15 - Pasta all'amatriciana

Ore 17 - Cicoria ripassata e salsiccia realizzata con i principi della tradizione norcina ciociara (Trivigliano) piu bicchiere di vino + acqua

Ore 18 - Aperitivo con Rivodutri – trantecciti di trota aromatici e marinati

Ore 18 - Aperitivo veg con crostini alla crema di Broccoletti di Anguillara

Ore 19 - Primo Piatto con la Gricia di Grisciano - Accumoli



Sabato



Ore 11 - Antipasto della tradizione norcina ciociara (Trivigliano) con porchetta, prosciutto stagionato, formaggio di pecora e salsiccia stagionata cruda con una fetta di pane casareccio

Ore 11 - Antipasto veg con crostini alla crema di Broccoletti di Anguillara

Ore 12 - Antipasto con Rivodutri – trantecciti di trota aromatici e marinati

Ore 13,30 - Primo Piatto con la Gricia di Grisciano – Accumoli

Ore 15 - Pasta all'amatriciana

Ore 17 - Cicoria ripassata e salsiccia realizzata con i principi della tradizione norcina ciociara (Trivigliano) piu bicchiere di vino + acqua

Ore 18 - Aperitivo con Rivodutri – trantecciti di trota aromatici e marinati

Ore 18 - Aperitivo veg con crostini alla crema di Broccoletti di Anguillara

Ore 19 - Primo Piatto con la Gricia di Grisciano - Accumoli



Domenica



Ore 11 - Antipasto della tradizione norcina ciociara (Trivigliano) con porchetta, prosciutto stagionato, formaggio di pecora e salsiccia stagionata cruda con una fetta di pane casareccio

Ore 11 - Antipasto veg con crostini alla crema di Broccoletti di Anguillara

Ore 12 - Antipasto con Rivodutri – trantecciti di trota aromatici e marinati

Ore 13,30 - Primo Piatto con la Gricia di Grisciano – Accumoli

Ore 13,30 - Ragù di lumache di Civita Castellana

Ore 15 - Pasta all'amatriciana

Ore 17 - Cicoria ripassata e salsiccia realizzata con i principi della tradizione norcina ciociara (Trivigliano) piu bicchiere di vino + acqua

Ore 18 - Aperitivo con Rivodutri – trantecciti di trota aromatici e marinati

Ore 18 - Aperitivo veg con crostini alla crema di Broccoletti di Anguillara

Ora 19 - Primo Piatto con la Gricia di Grisciano - Accumoli

