A Gardaland arriva Peppa Pig, tutto esaurito per Pasqua

Il mondo di Peppa Pig arriva a Gardaland. La grande novità 2018 del famoso parco divertimenti sul Lago di Garda, che riapre il 29 marzo, è infatti Peppa Pig Land, un'area interamente dedicata alla maialina più famosa della tv e amata dai bambini. Non solo, i visitatori potranno godere anche di altre due nuove attrazioni: il rinnovamento de I Corsari, con l'introduzione del video-mapping 3D, una particolare tecnica digitale di proiezione che coinvolgerà gli ospiti, e, per gli amanti del cinema, la proiezione di "Time Voyagers", una versione in 4-D da 15 minuti del film catastrofico, campione di incassi, “San Andreas”. Ottime le previsioni di affluenza al parco per Pasqua: "I nostri due hotel - annuncia l'amministratore delegato Aldo Maria Vigevani - sono al completo".