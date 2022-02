Whatsapp, il trucco per tradurre simultaneamente i messaggi

Parlare le lingue è una gran bella cosa ma non tutti siamo in grado di comprendere e scrivere in una lingua diversa da quella di origine, soprattutto senza fare strafalcioni... Può capitare però di dover parlare in chat con qualcuno che scrive in una lingua diversa dalla nostra: magari l'amico conosciuto in vacanza o un collega di lavoro. Per evitare brutte figure, c'è un trucco che Whatsapp ci permette di usare facilmente. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 13:40

