WhatsApp, la novità: ora si potranno spedire foto in HD, ecco come

WhatsApp deve aver sentito la pressione di Telegram se in una nota condivisa sul portale del servizio di messaggistica istantanea, Mark Zuckerberg ha annunciato che nelle prossime settimane gli utenti avranno la possibilità di spedire o ricevere foto in HD, ovvero in alta definizione senza l’automatico ridimensionamento da parte del sistema.

WhatsApp, con l'aggiornamento arrivano le foto in alta risoluzione: ecco da quando (e per quali telefoni)

WhatsApp, il nuovo pulsante per le foto in HD

Comparirà un nuovo pulsante che ci permetterò di scegliere se inviare i contenuti in "qualità standard" o "qualità HD": la novità si concretizzerà nel giro di qualche settimana e la nuova icona si troverà in alto a sinistra vicino allo strumento di ritaglio.

Nella nota diramata da Meta, apprendiamo: “Per i momenti più speciali che vuoi condividere con gli amici e la famiglia in ogni singolo particolare, avrai ora la possibilità di condividere le foto in alta definizione".

Presto l'opzione HD sarà anche applicata ai video che attualmente vengono salvati – come le foto – dopo essere stati compressi.

