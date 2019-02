WhatsApp, grande novità per le chat di gruppo: ecco cosa cambia

Instagram, un bug fa perdere i follower: cosa sta succedendo​

Essere aggiunti alledisenza il vostro consenso? Presto non sarà più possibile. È questa la grandedagli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia. Attualmente in fase di test, la nuova funzione potrebbe arrivare col prossimo aggiornamento per ogni tipo di dispositivo mobile. Come riporta WABetaInfo , la funzione - che sarà disponibile nei prossimi- permetterà all'utente di decidere chi può aggiungerlo ai, se tutti, nessuno o solo i propri contatti.Nel primo caso l'utente dipotrà essere sempre aggiunto in tutti i gruppi, nel secondo non potrà essere aggiunto direttamente nei gruppi ma riceverà una richiesta - valida 72 ore - ogni volta che qualcuno tenterà di aggiungerlo al gruppo, mentre nella terza opzione, 'i miei contatti', l'utente potrà essere sempre aggiunto nei gruppi nella lista contatti.L'invito a unirsi a un gruppo potrà essere accettato entro 72 ore, altrimenti scadrà e non sarà possibile entrare nella cerchia. A quel punto si dovrà aspettare un nuovo invito oppure utilizzare il link del gruppo. La funzione, sottolinea WABetaInfo, non è attualmente disponibile ma in fase di sviluppo e sarà abilitata in futuro per tutti gli utenti Android e iOS.