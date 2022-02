Generazione Festival

Sanremo, istituzione della canzone italiana, si conferma programma di punta di mammarai, sia per gli ascolti tv da record, sia per il boom di interazioni sui social, le più alte di sempre. Qual è il trucco? Gli autori hanno saputo intercettare la voglia di novità e freschezza raggiunta dai successi di XFactor e l'hanno mixata con il più classico schema sanremese. Ma se la scelta di un palco moderno senza fiori ha lasciato in molti delusi, la scelta dei big in gara ha accontentato davvero tutti. E poco importa se è diventata un tormentone la frase Sanremo è quel programma in cui passi da ma chi è questo? - a ah ma è ancora vivo!, perché tra meme, tweet e stories, Sanremo si conferma l'evento televisivo dell'anno più discusso.

Le puntate hanno generato un totale di 33,6 milioni di interazioni, con un +13% rispetto al 2021 (Facebook +76%, Twitter +22% e YouTube +29%). La vecchia guardia regge (e alla grande) con Gianni Morandi sul podio e Donatella Rettore scatenata, ma questa volta ha alle calcagna tanti giovani cantanti, quelli che un tempo sarebbero stati relegati a Sanremo Giovani. Così la generazione cresciuta tra Youtube e Spotify ora cavalca il palco dei grandi, piace e vince, portando con sé followers scatenatissimi. Conferma soddisfatto l'AD Rai Carlo Fuortes Il pubblico giovane è stato il vero motore di questo successo. Finalmente si sono accorti che i ragazzi fanno la differenza, sul palco e da casa, creando un'edizione unica, un Sanremo da Brividi.

@maddai_

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 06:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA