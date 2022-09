Dopo un luglio caldissimo, che i più fortunati hanno passato abbracciati al condizionatore, la maggioranza degli italiani si è ritrovata in vacanza nelle famose due centrali di agosto. Così mentre il Paese è andato in momentaneo stop, le condivisioni sui social sono esplose, trasformando Facebook, Instagram, Twitter e TikTok in un immenso catalogo di luoghi meravigliosi. C'è chi ci ha raccontato di spiagge e abbronzature, chi ha preferito lunghe passeggiate in montagna, chi è rimasto in città, chi è partito per mete esotiche e chi si è rifugiato in sperduti paesini di campagna. A ognuno la sua, piccola, grande, vacanza. Ma come affrontare il rientro? Come colmare il vuoto social da vita normale? Settembre è già qui e con lui tutto quello che avevamo rimandato prima di partire. Dunque oggi, lunedì 5 settembre, è un po' il capodanno per studenti e lavoratori, il giorno in cui si ri-comincia, in cui possiamo gettare le basi per un nuovo anno pieno di soddisfazioni. Una provocazione: ritagliamo 10 minuti per noi, e chiediamoci: tra 5 anni chi sarò? dove sarò? cosa farò? Immaginarsi nel futuro è già un primo passo per il cambiamento. Poi stiliamo un piano d'azione e proviamo a raccontarlo attraverso i social, condividendo passi avanti e difficoltà. Le app che potranno aiutarvi: Google Calendar per l'agenda, Trello per il lavoro, TooGoodTogo per il cibo, Freeletics per gli allenamenti e Serenity per la mente. Sfida lanciata, chi ha tempo non perda tempo.



@maddai_

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA