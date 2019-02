Samsung Galaxy S10 e il nuovo smartphone pieghevole: domani Leggo in diretta da Londra per la “prima” assoluta

Samsung

Presto si potrà toccare con mano, o almeno vedere, quale sarà il futuro della telefonia mobile.è il gran giorno dele di quello che dovrebbe essere. A San Francisco e in contemporanea in altre capitali europee la presentazione ufficiale.a partire dalle ore 20 dall’evento che la casa coreana ha ribattezzatosvelando minuto per minuto tutte le novità.Ilsegna i 10 anni della linea top di gamma dell'azienda. Dopo mesi di indiscrezioni, sembra quasi certo che. Ai due modelli top - Galaxy S10 e S10 Plus, con schermi da 6,1 e 6,4 pollici, display forato in corrispondenza delle fotocamere da selfie e fino a 4 fotocamere posteriori - si affiancherà l'S10 Essential, più economico e pensato per rispondere all'iPhone XR di Apple, con schermo da 5,8 pollici e senza alcune caratteristiche come i bordi curvi e il lettore di impronte nel display.Poi l’attesa crescerà per quello che dovrebbe chiamarsi, uno smartphone pieghevole e compatibile con le nuove e veloci reti 5G, che si apre e chiude come un libro, passando dalle dimensioni di un telefono a quelle di un tablet. La prima immagine ufficiale, o semplicemente un’esca lanciata per catturare l’audience, è comparsa in un filmato promozionale ufficiale. Ma Samsung non si limiterà a questo. In arrivo anche i nuovi smartwatch, bracciali.