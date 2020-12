Spotify down in tutto il mondo questa mattina: ecco cosa è successo

Spotify down in tutto il mondo questa mattina, dalle 9.30 (ora italiana): gli utenti provenienti da tutti i continenti hanno iniziato a segnalare un malfunzionamento della nota piattaforma di musica in streaming. Ecco cosa è successo, mentre il problema sembra rientrato.

Sul sito Downdetector.com, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, sono state migliaia le persone che hanno lamentato l'impossibilità di ascoltare musica. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dall'Europa, ma ce ne sono anche in Asia, Usa e Australia. Su Twitter intanto sono numerosi i messaggi con l'hashtag #spotifydown. Spotify ha chiuso il terzo trimestre con 320 milioni di ascoltatori a livello mondiale, di cui 144 milioni abbonati.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — SpotifyCares (@SpotifyCares) December 16, 2020

Dopo le tante segnalazioni, gli sviluppatori di Spotify avevano annunciato, intorno alle 10.30: «Al momento siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando. Vi terremo aggiornati». Dopo meno di un'ora, l'account ufficiale dell'assistenza di Spotify su Twitter ha annunciato che il problema era stato risolto: «Buone notizie. Va tutto bene e funziona». Per chi dovesse avere ancora problemi, è possibile contattare SpotifyCares.

Good news! Everything is good to go and looking happy. Still having issues? Give @SpotifyCares a tweet. — SpotifyCares (@SpotifyCares) December 16, 2020

Lo scorso 27 novembre Spotify ha avuto un altro down, rimanendo inattiva per quasi un'ora. Poi il problema si è risolto. E un'altra interruzione è stata registrata ad agosto. Agli utenti fu detto che c'era un problema con la connessione Internet e che la musica non poteva essere riprodotta in streaming. Altri, invece, hanno ricevuto messaggi che dicevano loro che la pagina non poteva essere caricata.

