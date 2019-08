Internet a 5G entro il 2020, lo stop di alcuni sindaci: «Rischi per la salute dei cittadini»

connessione 5 G,

Entro ilsarà possibile navigare sucon una velocità fino a cento volte superiore a quella di oggi. È questa la promessa dellache è un progetto dalle applicazioni più concrete, ma anche nell'occhio del ciclone per i presunti rischi alla salute dei cittadini. Da più parti, infatti, arrivano gli allarmi sul nuovoLe preoccupazioni riguardano gli effetti ancora non indagati di questa tecnologia. Le emissioni elettromagnetiche della rete cellulare di ultima generazione potrebbero essere dannose. «Prima del via libera su larga scala, bisognerebbe studiare i possibili effetti nocivi», chiede a gran voce il comitato, che riunisce un migliaio di attivisti. E intanto su alcune spiagge, da(in Basilicata) fino alla Sicilia, vige il divieto ai dispositivi e alle sperimentazioni.«Allo stato attuale, le evidenze scientifiche non sono in grado di assicurare con assoluta certezza l'assenza di rischi suo fronte sanitario per i cittadini. In tali situazioni si applica quindi il principio di precauzione che pone come interesse primario la tutela della popolazione, anche perché i sindaci sarebbero i primi soggetti chiamati a rispondere di eventuali danni prodotti da strutture tecnologiche autorizzate dalle amministrazioni», ​- è l'appello lanciato alle istituzioni siciliane da, segretario Nazionale