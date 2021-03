Huawei Sound, il nuovo speaker wireless dal design compatto e suono potente

Design compatto e potenza sonora, si chiama Huawei Sound, il nuovo speaker Hi-Fi wireless nato dalla partnership tra Huawei e Devialet, la casa francese specializzata in altoparlanti e amplificatori.

Siamo già alla seconda generazione di speaker wireless per l'azienda cinese che stavolta ha puntato su un innovativo design acustico a quattro altoparlanti, grazie all'apporto di Devialet nel campo dell’audio, un woofer da 40 W da 4 pollici e tre altoparlanti da 5 W full-range. La potenza di Huawei Sound è resa dalla configurazione Push-Push di Devialet, in cui due radiatori passivi si rafforzano a vicenda per contrastare le vibrazioni di backwave. Ciò riduce di molto la presenza di distorsione del rumore risultante dal riverbero dei diaframmi e garantisce una stabilità del suono e delle impostazioni di volume elevato (fino a 90 dB), producendo un suono senza distorsioni.

Bassi potenti. Un elemento portante nella serie Huawei Sound, infatti, il nuovo modello ne dà concretezza grazie alla tecnologia avanzata di Devialet e una struttura 1 woofer + 2 unità passive che offre un’immersione a 360° nel suono, garantendo all’ascoltatore un’esperienza acustica avanzata e che genera un suono potente pur mantenendo un elevato grado di fedeltà. HUAWEI Sound racchiude tre tweeter a gamma completa uniformemente distanziati (ovvero con angoli di 120°), integrati dalla tecnologia Devialet SPACE, in grado di riprodurre fedelmente in una stanza, l’acustica di teatri e sale da concerto con un suono in stile surround a 360°.

Inoltre il device di Huawei incorpora una rivoluzionaria funzione tap-to-transfer, attraverso cui l'utente può dirigere la riproduzione audio del telefono all'altoparlante in un batter d'occhio, semplicemente toccando il telefono contro il corpo dell'altoparlante.

Prezzo e disponibilità. Huawei Sound è disponibile in pre-ordine nella colorazione Black, su Huawei Store a un prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro.

