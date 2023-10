Amazon, dalle borracce agli smartwatch: articoli sportivi a prezzi super per la Festa delle Offerte Prime

Le vacanze sono ormai un lontano ricordo e, in attesa del Natale, tutti siamo tornati alla nostra routine. Abitudini che molto spesso prevedono lo sport: c'è chi ama correre, chi va in palestra, chi si allena in casa. Ma per fare sport c'è bisogno della giusta attrezzatura. Ecco, dunque, che Amazon può venire in nostro soccorso: siamo nel bel mezzo, infatti, della Festa delle Offerte Prime.

Amazon, arriva la Festa delle Offerte Prime: il 10 e l'11 ottobre 48 ore di grandi occasioni

Fino alle 23.59 dell'11 ottobre è possibile fare acquisti a prezzi impederdibili, con sconti speciali pensati proprio per questa occasione. L'evento mette a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese. Smartphone, televisori, ellettrodomestici: c'è solo l'imbarazzo della scelta! Per chi non è ancora cliente Prime è possibile iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/festaprime.

Amazon, dal televisore allo smartphone: le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime

Festa delle Offerte Prime, articoli sportivi a prezzi super

Ormai è un must have, sia per chi si allena all'aperto che per chi preferisce la palestra. La borraccia è un oggetto imprescindibile per ogni sportivo e con la Festa delle Offerte Prime potreste trovare quella che fa per voi a un prezzo super. Flintronic Bottiglia Acqua in Acciaio Inox ha una capienza da 500 ml ed è in grado di mantenere la temperatura della tua bevanda, sia calda che fredda, per 12 ore. È disponibile in una sorprendente varietà di colori e fantasie.

Fare sport è un'ottima maniera per staccare la spina, ma è importante anche non perdere di vista... l'orario! Blackview Smartwatch è quello che fa per voi: dotato di un "full touch TFT screen" da 1.3 pollici, utilizza un sensore di movimento ad alte prestazioni e una nuova tecnologia di misurazione high-tech per la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno nel sangue e il sonno. Lo smartwatch vibra leggermente quando si ricevono sullo schermo notifiche di chiamate, calendario, SMS e notifiche Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter e così via. Con la Festa delle Offerte Prime potrete acquistarlo a un prezzo imperdibile.

E per chi ha bisogno di allenarsi senza allontanarsi da casa la soluzione si chiama Ultrasport F-Bike. Si tratta di una cyclette pieghevole, home trainer, fitness bike con 8 livelli di resistenza, facile e veloce da montare e smontare. La fitness bike è dotata di un training computer con display LCD in grado di misurare tempo, scansione, calorie, velocità, distanza e frequenza cardiaca. Sul manubrio è presente anche un sensore per pulsazioni della mano. Amazon, con la sua Festa delle Offerte Prime, vi permetterà di farla arrivare direttamente a casa vostra ad un prezzo inedito e super conveniente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA