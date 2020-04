Instagram down, segnalazioni da tutto il mondo: «Non funziona nulla»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 21:33

down. La piattaforma social ha presentato problemi da stamattina. Il disservizio ha riguardato tutto il mondo ed è stato segnalato sui social disponibili (in particolare) da molti utenti. Disagi dunque per milioni di utenti che hanno sfogato la loro frustrazione, facendo volare l'hashtag #instagramdown.Il primo blocco del social è cominciato alle 23 circa del primo aprile ed è terminato a notte inoltrata. Oggi in serata un altro blocco con ha conivolto milioni di utenti. Moltissime le segnalazioni dall'Italia e dagli Stati Uniti. Siti e app dei tre popolarissimi social media hanno in particolare smesso di mostrare agli utenti gran parte delle foto e dei video. Secondo il sito Down Detector, specializzato nel rilevare problemi nella rete o sui social media, utenti di tutto il mondo hanno lamentato l'impossibilità di vedere o caricare immagini e storie e la scomparsa di molti contenuti che ci si apprestava a postare.