Sega Genesis, ecco la data di lancio ufficiale della nuova versione del Mega Drive Mini

Iphone e non solo, Apple invita gli utenti ad aggiornare iOS e software: «Gravi rischi per la sicurezza»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproporre le consolle di gioco leggendarie, che hanno spopolato tra gli anni '80 e '90, con versioni in miniatura e utilizzabili con tutti i più moderni dispositivi video, sembra essere una scelta felice. Dopo Nintendo, infatti, è stataa decidere di rilanciare le consolle classiche. L'annuncio era arrivato a ottobre dello scorso anno, in occasione dei 30 anni di, la prima consolle lanciata dall'azienda giapponese sul mercato statunitense. Dopo tanti mesi di attesa, finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale : ladello storicodebutterà ufficialmente sul mercato il prossimoe sarà venduta ad un prezzo di. Sul sito ufficiale e attraverso i principali rivenditori, tuttavia, è già possibile preordinarla.Nella confezione, oltre alla consolle, sono presenti due joystick, un cavo USB, un cavo HDMI e ovviamente il cavo di alimentazione. Ogni consolle sarà dotata di, i cui titoli però varieranno da continente a continente. In Europa, al momento, se ne conoscono solo una decina. Ecco quali:- Sonich the Hedgehog- Ecco the Dolphin- Castlevania: Bloodlines- Space Harrier 2- Altered Beast- Gunstar Heroes- Shining Force- Dr. Robotnik's Mean Machine- Comix Zone- ToeJame & EarlGli altri titoli, invece, saranno annunciati nel corso dei prossimi mesi.