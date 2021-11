Zverev trionfa alle Atp Finals, battuto in due set Medvedev. Il tennista tedesco: «Amo Torino e l'Italia»

Dopo Novak Djokovic, anche Daniil Medvedev finisce nel tritacarne di Alexander Zverev. Il tedesco trionfa a Torino e si porta a casa le Atp Finals battendo per 2-0 il tennista numero due al mondo: 6-4, 6-4 i parziali dei due set della finalissima del Pala Alpitour, conclusasi in un'ora e un quarto.

«A Londra è stato bellissimo ma Torino va sopra le mie preferenze, è il top». Sono le prime parole del vincitore delle Nitto Atp Finals. «Amo l'italia e voi siete da impazzire, spero possiate venire anche i prossimi anni», ha detto il campione, che ha ringraziato il suo team «mio fratello, mia mamma, è importante avere tutta la famiglia vicino a me. Purtroppo mio papà non è qui ma spero possa tornare presto e questo non sarà il mio ultimo trofeo da alzare insieme» Zverev si è poi congratulato con l'avversario, Daniil Medvedev, «per la stagione incredibile che ha fatto. Mi ha battuto 5 volte quest'anno prima di riuscire a batterlo oggi», conclude.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA