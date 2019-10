Tennis, nasce la stella di Coco Gauff: a 15 anni il primo trionfo nel torneo Wta di Linz

Lunedì 14 Ottobre 2019, 10:56

è la nuova stella del tennis mondiale. Giovane e incosciente, a soli 15 anni trionfa nel torneo Wta di Linz (Austria) e porta a casa il primo titolo della carriera battendo in finale la lettone Jelena Ostapenko (6-3 1-6 6-2).Cori Gauff, per tutti Coco, a soli 15 anni e 7 mesiDopo la clamorosa vittoria ottenuta contro Venus Williams nell'ultimo Wimbledon e un cammino trionfale interrotto soltanto contro Simona Halep - che sarebbe stata poi la campionessa del torneo - la ragazza prodigio del tennis americano aveva già fatto capire di essere una predestinata. Impressione confermata anche agli Us Open, dove la Gauff si è fermata al terzo turno, sconfitta dalla ex n.1 del mondo Osaka, dopo i successi su Potapova e Babos.In seguito il piccolo stop, fino appunto al torneo di Linz dove dopo la sconfitta nelle qualificazioni contro la tedesca Korpatsch, è stata ripescata per l'infortunio della greca Sakkari. Dopo le vittorie, arrivate in rapida successione contro Voegele, Kozlova, Bertens, Petkovic e appunto Ostapenko, la quindicenne americana mette il primo timbro della carriera e si conferma sempre più stella nascente del tennis a stelle e strisce. Il successo porta inoltre la baby campionessa nella Top 100, numero 71 del ranking.