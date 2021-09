Record di iscritti al Trofeo Canottieri Lazio, evento di fine estate dello sport nella Capitale

Boom di iscrizioni per il “Trofeo Canottieri Lazio” che si sta disputando al Circolo Canottieri Lazio: oltre 400 i tennisti dei più importanti circoli di Roma che hanno deciso di iscriversi per sfidarsi sulla terra rossa di uno dei circoli più antichi della capitale. Giunto alla sua terza edizione l'appuntamento tennistico di fine estate durerà fino al 18 settembre. Una manifestazione di grande prestigio nel corso della quale si affrontano atleti e atlete di tutti i livelli, fino ad arrivare alla 2^ categoria, alla quale appartengono giocatori che svolgono attività internazionale alle soglie del professionismo.

Il Trofeo parte dalla categoria dei non classificati, alla quale possono accedere tutti i giocatori in possesso della tessera F.I.T. Agonistica. A rendere questo torneo ancora più prestigioso il ricco montepremi da 5.000 euro che ha richiamato giocatori provenienti da tutte le regioni italiane e dal panorama e location uniche offerte dal Canottieri Lazio.

