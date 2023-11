Sinner, la gaffe con l'italiano dopo la vittoria con Djokovic: «Come si dice...»

di Redazione web

Jannik Sinner è l'uomo del momento. Il tennista ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic alla finals di Torino, dopo una partita eroica durata quattro ore. Il pubblico italiano è impazzito per l'altoatesino, visibilmente emozionato al termine del match. E sarà stata proprio l'emozione a tendergli un trabocchetto nell'intervista a fine match. Andiamo a vedere cosa è successo.

Sinner, la gaffe

Sinner ha preso il microfono per l'intervista subito dopo il match. «Ho vinto insieme a voi», ha detto il 22enne. Nelle sue parole traspare sempre il forte accento austriaco, essendo il tedesco la sua lingua principale (è nato a San Candido nel Sud Tirolo). Per descrivere il match con Djokovic, ha avuto una piccola esitazione. La parola montagne russe l'ha messo in difficoltà, tanto che Jannik ha preferito pronunciarla in inglese. «È stato... come si dice... un roller coaster». Niente che possa scalfire l'amore del pubblico di Torino, che lo aspetta in campo mercoledì per la sfida con Rune. Obiettivo, semifinali.

