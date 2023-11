Sinner, chi è la fidanzata? La modella Maria Braccini scaricata per un post e la relazione con Laura Margesin (già finita?)

«Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco», ha detto Jannik Sinner in una recente intervista. Parole che raccontano tanto dell'altoatesino che sta conquistando il cuore degli italiani a suon di vittorie. Quella con Djokovic a Torino l'ha lanciato definitivamente nell'Olimpio del tennis mondiale. Merito di una crescita continua e di un'abnegazione senza pari al sacrificio. Sull'altare del successo, Jannik non ha mai avuto problemi a sacrificare la sua vita privata, secondaria «sempre» rispetto al tennis. E ne sanno qualcosa le donne che hanno provato a rubargli il cuore. Peccato che quello fosse già, da anni, solo per la pallina gialla e le racchette.

Atp Finals, impresa di Jannik Sinner: sconfitto re Djokovic. «Ho vinto insieme al pubblico»