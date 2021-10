Jannik Sinner trionfa ad Anversa: la ricorsa verso le Finals di Torino continua

Jannik Sinner trionfa anche ad Anversa, il quarto successo dell'anno, annichilendo in finale l'argentino Diego Schwartzman in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 13 minuti di gioco. Grazie a questo successo continua la rincorsa di Sinner verso le Finals in programma il prossimo mese a Torino.

Il 20enne tennista altoatesino, numero 13 del ranking mondiale e testa di serie numero 1, ha liquidato con un doppio 6-2, in un'ora e 16 minuti di gioco, l'argentino Diego Schwartzman, seconda forza del seeding. Sinner è il secondo italiano nella storia a raggiungere cinque finali in una stessa stagione dopo Adriano Panatta nel 1973 ma soprattutto è il primo azzurro a vincere quattro tornei in una stagione. Sinner grazie al successo di oggi ad Anversa nella Race to Turin per le Atp Finals sale al decimo posto, superando il campione di Indian Wells Cameron Norrie e guadagnando altri 100 punti sul polacco Hubert Hurkacz. E da domani sarà n. 11 del ranking, a un passo dalla top ten.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 18:53

