Bolelli e Vavassori in finale di doppio agli Australian Open: sfideranno i numeri uno al mondo

Non solo Sinner. Continua il momento d'oro del tennis italano con la grande impresa per la coppia di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori che conquista la finale degli Australian Open. Il duo azzurro ha battuto in tre set i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer per 6-3 3-6 e 7-6 al tie break finale, vinto per 10 a 5. In finale affronteranno i nuovi numeri uno del mondo della specialità, cioè l'indiano Bopanna e l'australiano Ebden. Bopanna è arrivato in cima al ranking a 43 anni. Bolelli e Vavassori sono la seconda coppia italiana ad arrivare in finale agli Australian Open: prima di loro nel 2015 furono lo stesso Bolelli e Fabio Fognini a conquistare non solo la finale ma anche il titolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 09:12

