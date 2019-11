Il 21enne greco Stefanos Tsitsipas ha vinto le Atp Finals a Londra battendo l'austriaco Dominic Thiem per 6-7 6-2 7-6 nella sfida decisiva per l'assegnazione del titolo, in due ore e 35' di gioco. Domenica 17 Novembre 2019, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA