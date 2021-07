Tokyo 2020, tennis: sorteggiati i tabelloni. Avversari giapponesi per Sonego e Fognini, Musetti vede Djokovic

Sorteggiati i tabelloni del torneo olimpico maschile e femminile. Come noto, a Tokyo 2020, non ci saranno tante superstar. Assenti mostri sacri come Roger Federer, Rafa Nadal e Serena Williams, oltre agli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

IL FAVORITO NUMERO UNO

Riflettori puntati su Novak Djokovic. Il N.1 del tennis mondiale è anche la testa di serie N.1 alle Olimpiadi. All'esordio, il serbo se la vedrà con il boliviano Hugo Dellien. Il favorito per l'oro è dalla stessa parte di tabellone di Lorenzo Musetti. Il giovane azzurro affronterà, al primo turno, l'australiano John Millman. Dovesse fare strada nel torneo, al terzo turno se la vedrebbe proprio con Novak Djokovic.

AVVERSARI GIAPPONESI

Lorenzo Sonego e Fabio Fognini sono entrambi teste di serie a Tokyo 2020. Il primo è il N.13 del seeding e comincerà il torneo olimpico con Taro Daniel, tennista di casa. Anche per Fabio Fognini (N.15) avversario giapponese al primo turno: Yuichi Sugita.

POSSIBILI SORPRESE

Con Novak Djokovic in missione per conquistare l'oro, attenzione a Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas per le altre due medaglie. Tra le possibili sorprese, da non escludere nomi importanti come quelli di Alexander Zverev e Marin Cilic.

IL TORNEO FEMMINILE

Sorteggiato anche il tabellone del torneo femminile con Ashleigh Barty, N.1 del seeding, attesa dalla spagnola Sara Sorribes Tormo all'esordio. Impegni complicati per le azzurre. Sara Errani se la vedrà con Anastasia Pavlyuchenkova (N.13) mentre Jasmine Paolini ha pescato Petra Kvitova (N.10). Infine Camila Giorgi, al primo turno, duellerà con Jennifer Brady (N.11).

CALENDARIO E FORMULA

I tornei di tennis inizieranno il 24 luglio per concludersi l'1 agosto. Tutti i match si disputeranno all'Ariake Tennis Park, sempre al meglio dei tre set, tranne per la finale del torneo maschile (al meglio dei cinque set). Ogni torneo prevede 64 partecipanti. Il 31 luglio si disputeranno la finale bronzo del singolare uomini e la finale oro e bronzo del singolare donne oltre alla finale bronzo del doppio donne e la finale bronzo del doppio misto. Invece, l'1 agosto sono in programma la finale oro del singolare uomini, la finale oro del doppio donne e la finale oro doppio misto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 09:57

