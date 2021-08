Tokyo 2020, 4x400 il nuovo record italiano non basta: gli azzurri sono settimi

Non riesce l'impresa storica alla 4x400 azzurra. L'Italia della velocità, quest'anno va forte, ma il quartetto della lunga distanza non ripete l'impresa della 4x100. Per gli azzurri della «staffetta del miglio» a Tokyo 2020 arriva un settimo posto in finale dopo un terzo cambio del tutto sbagliato.

Dopo aver stabilito il nuovo record italiano nella batteria di qualificazione alla finale migliorando di quasi tre secondi un tempo che resisteva da 35 anni, il quartetto azzurro si ripeteed in finale migliora il tempo ma non sale sul podio. Il quartetto composto da Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re fermano il cronometro a 2' 58'81'

Chi è Alessandro Sibilio:

Alessandro Sibilio è un’altra bella storia dell’Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Specialista della disciplina dei 400 metri ostacoli nell’atletica leggera, è riuscito a conquistare un’insperata finale olimpica. Alessandro Sibilio è nato a Napoli il 27 aprile del 1999. Giovanissimo, è esordiente alle Olimpiadi. La sua altezza è di 190 centimetri per 80kg di peso. Fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Dopo aver iniziato con nuoto e basket, è passato all’atletica nel 2009 dedicandosi soprattutto agli ostacoli, sfiorando il podio tricolore da cadetto nel 2014. Agli Studenteschi del 2016 è arrivato un progresso improvviso di quasi due secondi nei 400 piani. In quell’anno ha vinto due titoli agli Europei under 18. Protagonista anche agli Europei under 20 del 2017 di Grosseto dove si è messo al collo l’argento dei 400 ostacoli e l’oro della 4×400.

Chi è Vladimir Aceti:

Il 20enne delle Fiamme Gialle è nato in Russia e sogna l'America. Ama tutti gli sport e non sopporta la pasta. E' un velocista italiano specializzato nei 400 metri piani, campione europeo under 20 a Grosseto 2017. Nativo della Carelia, regione della Russia nord-occidentale, è stato adottato a 5 anni da una famiglia lombarda e, dopo aver praticato diverse discipline sportive (calcio, nuoto e sci alpino), ha iniziato a praticare atletica leggera nel 2006, all'età di 8 anni (categoria esordienti), nell'Atletica Vis Nova di Giussano, città dove vive e si allena.

Chi è Edoardo Scotti:

Edoardo Scotti, nato a Lodi il 9 maggio 2000, è un velocista italiano specializzato nei 400 metri piani, primatista nazionale under 20 della specialità. È stato finalista con la staffetta 4×400 metri agli Europei di Berlino 2018 (suo esordio con la Nazionale assoluta) e campione giovanile, sempre con la staffetta del miglio, in tutte e quattro le rassegne consecutive di categoria a cui ha partecipato: nell'ordine, gli Europei allievi di Tbilisi 2016 (frazionista in batteria nella staffetta svedese), gli Europei under 20 di Grosseto 2017, i Mediterranei under 23 di Jesolo 2018 ed i Mondiali under 20 di Tampere 2018 (nell'occasione, recordman continentale di categoria ed anche leader mondiale stagionale).

Chi è Davide Re:

Il 15 giugno del 2019 il velocista Davide Re a Ginevra ha stabilito il record nazionale dei 400 metri superando il primato italiano di Matteo Galvan. L’incredibile atleta il 30 giugno ha poi ridotto ulteriormente il tempo scendendo a 44”77 diventando così il primo azzurro a scendere sotto i 45”. Davide Re nasce il 16 marzo del 1993 a Milano. Cresciuto ad Imperia, Davide muove i suoi primi passi nel mondo dello sport con l’Us Maurina Olio Carli sotto la guida di Ugo Saglietti. Sciatore di talento, fino ai 16 anni per il ragazzo l’atletica leggera era uno sport che praticava solo nei mesi estivi. Appassionatosi poi sempre di più, nel 2008, Davide vince il titolo italiano cadetti con la MPN di categoria sui 300 metri. Successivamente Davide si allena al Cus di Torino con Luigi Vallet per poi sotto la guida di Enrico Maffei. Nell’ottobre dello stesso anno l’atleta si trasferisce a Rieti per farsi seguire dall’allenatrice Chiara Milardi.

