Tokyo 2020, l'Italia non si ferma più: la 39esima medaglia è il bronzo di Conyedo nella lotta libera

Abraham Conyedo è medaglia di bronzo nella lotta libera a Tokyo 2020. Il lottatore italo cubano si mette al collo la medaglia di bronzo dei Giochi Olimpici nella categoria 97 kg.

Nello ripescaggio per accedere alla finale per il bronzo, Abraham ha battuto (4-2) il candese Jordan Steen conducendo tutto l'incontro e meritando la possibilità di salire sul podio olimpico.

Nella finale per la medaglia di bronzo Conyedo affronta il turco Suleyman Karadeniz. Dopo la sconfitta di Chamizo nella lotta, ci ha pensato Conyedo a portare una medaglia alla federazione della lotta. La decima medaglia olimpica per la Federazione Italiana che racchiude gli sport di judo, lotta, Karate, arti marziali e pesi. Karadeniz parte forte e porta a terra Conyedo.

I primi tre minuti di gara vanno al turco, Abraham ha solo tre minuti per ribaltare il risultato per mettersi al collo la medaglia di bronzo. Abraham non molla e prende il primo punto per accorciare le distanze, grazie alla passività di Karadeniz. A 30 secondi, però, Abraham Conyedo risponde alla presa del turco e conquista 5 punti! Finisce 6 a 2 per Conyedo.

E' bronzo per l'Italia, la 39esima medaglia dell'Italia in queste Olimpiadi dei record.

Chi è Abraham Conyedo:

Abraham de Jesús Conyedo Ruano è un lottatore cubano naturalizzato italiano, specializzato nella lotta libera. La lotta è da sempre la sua vita, a soli 17 anni vince la medaglia d’oro nella prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Singapore nel 2010 e anche i Giochi Panamericani 2015 con la bandiera del suo paese d’origine: Cuba. Mentre all’età di 22 anni gareggia per la prima volta nella categoria senior guadagnando il secondo posto ai campionati panamericani di Santiago del Cile del 2015.

Nel 2018 inizia a gareggiare con la bandiera tricolore, prima agli Europei di Kaspijksk, e sempre nello stesso anno ai mondiali di Budapest ottenendo la medaglia di bronzo nel torneo maschile dei Campionati mondiali di wrestling nella categoria 97 kg. Grazie a Conyedo l’Italia ottiene l’unica medaglia in questo sport in questa edizione dei campionati. Mentre nel 2020 ha vinto una delle medaglie di bronzo, sempre nella stessa categoria, ai Campionati europei di wrestling 2020 tenuti a Roma, in Italia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 13:40

