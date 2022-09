MotoGP Misano, le pagelle: Bagnaia e Bastianini fenomeni. Grazie Dovizioso

di Daniele Petroselli

Va a Pecco Bagnaia il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, classe MotoGP. Il pilota Ducati centras la quarta vittoria di fila e ha la meglio al fotofinifh di Enea Bastianini, prossimo compagno di box. Terzo posto per Maverick Vinales, mentre quinto il campione in carica Fabio Quartararo dietro a Luca Marini.

BAGNAIA - voto 9: ancora un capolavoro del pilota italiano, che parte a razzo, supera Bastianini e poi mantiene la testa fino alla fine con una freddezza da veterano. Ora è a 30 punti da Quartararo, il Mondiale non è più un miraggio. FENOMENO

BASTIANINI - voto 8.5: ha gestito nella prima parte, nel finale si vedeva che ne aveva di più, non ha mollato la presa e addirittura rischia di centrare nell'ultimo giro Bagnaia. Con un giro fenomenale addirittura arriva a giocarsi la gara in volata. la Ducati c'ha visto bene per il prossimo anno. FENOMENO BIS

DOVIZIOSO - voto 8: la gara, a dire il vero, contava ben poco. Sofferenza come sempre con la M1, fin dal primo giorno che ci è salito sopra e a Misano non è cambiato nulla. Ha concluso in una maniera che non meritava, ma quello che conta è l'affetto dei tifosi e la stima dei colleghi piloti che gli hanno tributato il giusto onore per una carriera comunque importante e che forse avrebbe dovuto portargli qualche soddisfazione in più. GRAZIE DOVI

VINALES - voto 7.5: partenza ottima, poi si incolla per quasi tutta la gara a Bagnaia. Qualche errore di troppo e una gomma stanca lo penalizzano nel finale, ma lo spagnolo comunque conquista il podio e soprattutto torna a far vedere lampi del Vinales dei tempi della Yamaha. GRAFFIANTE

MARINI - voto 7: ancora una volta lotta con i migliori, tenendo un ritmo davvero impressionante. Il fratello di Valentino Rossi continua la sua crescita inesorabile con la Ducati GP22. E se continua così lo vedremo ben presto lottare per la vittoria. GASATO

QUARTARARO - voto 6.5: le cadute di Miller e Bezzecchi lo hanno favorito nel perdere meno punti del previsto, ma il campione del mondo in carica a Misano ha davvero faticato. La M1 non riusciva a competere con Aprilia e Ducati, lui come al solito è andato oltre i limiti ma a un certo punto ha dovuto dire basta. Occhio che ora il Mondiale che prima della sosta estiva sembrava finito rischia clamorosamente di riaprirsi. IMPOTENTE

A.ESPARGARO' - voto 5.5: non ancora in perfette condizioni, ha provato a reggere il ritmo dei migliori nella prima parte per poi calare. Peccato perché potrebbe davvero essere ancora più vicino a Quartararo in classifica. E così il sogno iridato rischia di svanire. BLOCCATO

MILLER - voto 4: parte in maniera impeccabile ma dopo appena un giro rovina tutto con una scivolata. Sarebbe stato fondamentale per la lotta tra Bagnaia e Quartararo, ma l'australiano ha mancato ancora una volta l'appuntamento. IMPALPABILE

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA