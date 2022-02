Roma-Genoa è una VARgogna, lo stomaco è attorcigliato

La VARgogna

Lo stomaco attorcigliato che esplode in un abbraccio al novantesimo

Chi è tifoso di calcio sa di cosa parlo

Quelle partite brutte che non vuoi che finiscano in triste zero a zero e resti incollato al tuo seggiolino incurante del traffico all'uscita , della coda con le mascherine del percorso obbligato verso l'auto che si riverserà in fila

Sai che aspettare quegli ultimi secondi ti costerà un ora di traffico i più per tornare a casa

Ma resti lì perché li e' il solo posto dove puoi stare perché i tuoi ragazzi hanno bisogno che sei lì fino all'ultimo per spingere quella palla in rete

Non pensi che possa succedere e invece succede

Al novantesimo uno dei tuoi eroi imbizzarrito e Mai domo trova un gol che dà senso a tutto

Al Mal Di stomaco, alla tachicardia, all'abbraccio sfrenato con chiunque ti sia intorno

E improvvisamente tutto bello

Persino il traffico che farai perché ti guarderai con gli altri in coda e sorriderai insieme a loro

Qualcuno suonerà il clacson altri alzeranno la radio con magari la tua canzone e sarai un po' felice , un po' tanto felice perché noi il tanto

Lo Creiamo con poco, con un gol al Novantesimo

E Proprio quando stai per aspettare il fischio finale tra il Raccogliere berretti sciarpe giacconi volati chissà dove

Un omino fa segno che deve controllare un monitor che ora chiamano Var ma che tu già chiameresti Vaf

E tutto diventa in un silenzio spettrale

Dove l'omino parla con altri omini e siccome sul tiro non c'è nessuna irregolarità vanno a vedere indietro e poi indietro ancora fino a quando trovano finalmente un piede che forse 3 giorni prima forse ha urtato un altro giocatore in un'altra zona del campo

E gli omini improvvisamente diventano giganti, sovrastano lo stadio: capiscono di non essere nè a Milano nè a Torino e allora si eccitano e in un gesto di suprema fierezza si prendono la scena annullando il gol

Migliaia e migliaia di persone tornano a casa tristi , impotenti e scosse da una porcheria che avrebbe dovuto essere uno strumento di giustizia e che invece è diventato

L'ennesima arma puntata alle spalle che fa il debole coi forti e sfoga le sue frustrazioni su squadre come la Mia

Che sicuramente non attraverserà un momento stratosferico ma proprio per questo vorremmo il nostro , almeno quando il nostro e' limpido e Meritato

VARgogna

Daremo sempre noia e va bene così

Daje

