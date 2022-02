Ci dispiace signori, siamo vivi! Ma sul cammino per la seconda stella troveremo di tutto

Fiumi d'inchiostro, reale e no, si sono consumati nei minuti finali di Inter Roma. I titoloni di condanna per i nerazzurri erano già pronti nei cassetti da sabato con quello più in voga tra tanti sull'Inter che non vince più. È toccato invece riscrivere tutto, mettere via parole e gufate annesse. Ci dispiace signori ma siamo vivi! L'ho visto coi miei occhi da vicino, sono andato al Meazza apposta come ogni volta in cui la squadra va in difficoltà. Il richiamo a quel punto è troppo forte e accorro in difesa, se serve alzo la voce e mostro i denti.

L'ho fatto per la verità con tifosi della mia stessa bandiera che ripetevano a pappagallo i tormentoni che andavano per la maggiore dopo il derby. Uno su tutti, Handanovic va cambiato. Come pronta risposta ieri sera il nostro portiere ha salvato il risultato in due occasioni e tanto basti per non scocciarlo più fino a maggio. Il resto lo ha fatto la squadra che ha reagito bene in una notte trabocchetto. Siamo partiti forte con un'azione da manuale conclusa da Dzeko in maniera impeccabile, abbiamo chiuso il discorso con un gol splendido di Sanchez da circa trenta metri. Tra una rete e l'altra tanto palleggio e capacità di soffrire quando si e' reso necessario, un lavoro paziente di squadra per allontanare le ombre.

Nulla era scontato e facile nella notte in cui Mourinho tornava a casa, il tranello era dietro l'angolo. Josè invece ha scelto la sera giusta, è stato accolto da re com'era giusto che fosse, ma ci ha ricordato che il rumore dei nemici da queste parti fosse solo attutito, non era mai passato del tutto. La barzelletta dello sputo inventato di Lautaro a Hernandez dice questo e altro ancora. Dice che sul cammino per la seconda stella troveremo di tutto, lo abbiamo capito, non siamo mica dei pirla (cit. Mou). Per questo ha fatto bene Marotta nel sottolineare come si debbano gestire meglio rabbia e frustrazione. Ieri sera è arrivata la miglior risposta possibile. Zitti e MOUti tutti, avanti Inter!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 09:26

