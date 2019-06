Live F1. GP Francia, la diretta: Hamilton allunga, Bottas vede avvicinarsi Leclerc

di Massimo Costa

Domenica 23 Giugno 2019, 14:44

LA DIRETTA26° giro -ha 11"7 di vantaggio su Bottas che con le gomme dure ha perso terreno e deve guardarsi dache è appena a 2"8 dal finlandese25° giro -ai box per montare gomme dure così comerientra in pista appena davanti ache comunica di voler cambiare le Pirelli24° giro - Pit per, pronte le Pirelli dure23° giro - Pit per, per lui gomme dure21° giro - Pit peranche lui riprende la gara con gomme dure20° giro - Pit perche riparte con pneumatici duri, dal muretto boxinvitano Vettel a spingere forte e a non rientrare per il cambio gomme19° giro - Pit per(dure) che rientra davanti a Kvyat (ancora senza pit) e Norris18° giro - Pit anche per(gommedure) e Perez (dure) che rimane fermo 5" in più per scontare la penalità precedentemente annunciata18° giro -prende la scia di Gasly e lo passa di forza salendo 15esimo17° giro - Pit perche ha resistito a lungo con le soft e riparte con le dure rientrando in pista davanti a Ricciardo, mantenendo così le posizioni pre cambio gomme16° giro - Pit pere Magnussen che ripartono con gomme dure15° giro - Anche Kvyat, compagno diin Toro Rosso, riesce a passare la Haas diall'esterno della curva Signes, la più veloce14° giro - Bel sorpasso di Albon su Magnussen per la 14esima posizione13° giro - Vettel si porta a 6"7 daottenendo anche il giro più veloce della corsaLa situazione:Bottas LeclercVettel Sainz Norris GaslyHulkenberg Perez Magnussen Stroll Albon Kvyat Grosjean Kubica Russell10° giro - Penalità a Perez di 5" per avere guadagnato due posizioni dopo aver tagliato una variante9° giro -ha 2"3 su Bottas e 6" su Leclerc inseguito da Verstappen, poia 7"9 dall'olandese7° giro - Pit-stop per Giovinazzi che monta gomma dura e non dovrebbe più fermarsi6° giro - Vettel si libera anche della McLaren di Sainz ed ora metterà nel mirino Verstappen, ma dovrà recuperare 8" di svantaggio5° giro - Ricciardo e Raikkonen superano Giovinazzi, che con le gomme soft a breve dovrà effettuare il pit-stop4° giro - Vettel riesce a superare Norris alla variante finale e sale al sesto posto2° giro - Hamilton ha 1"5 di vantaggio su Bottas e 2"6 su Leclerc che a sua volta ha 2" su Verstappen. Più staccate le due McLaren di Sainz e Norris che riesce a tenere a bada Vettel, poi Gasly, Giovinazzi ottimo nono che contiene Ricciardo. A seguire Raikkonen Hulkenberg Perez Magnussen Stroll Albon Grosjean Kubica Kvyat (errore alla prima curva) RussellPartenza perfetta di Hamilton e Bottas che subito allungano su Leclerc Verstappen Sainz Norris Vettel Gasly Giovinazzi e RicciardoGiro di ricognizione quasi completatoSituazione gomme: con le soft Gasly e Giovinazzi, con le dure Raikkonen, Hulkenberg, Grosjean, Stroll, Kvyat, tutti gli altri con le Pirelli medieTutto pronto sul circuito del Paul Ricard per la partenza del Gran Premio, ottava prova stagionalePrima fila tutta Mercedes nel Gran Premio di Francia che sta per partire sul bel circuito del Paul Ricard, nella località di Le Castellet non lontano da Marsiglia. Lewis Hamilton ha segnato la pole numero 86 della carriera, un numero incredibile, ed ha avuto la meglio su Valtteri Bottas che ha commesso qualche errore di troppo nel suo giro decisivo. Ferrari in difficoltà, con Charles Leclerc terzo a ben 6 decimi da Hamilton mentre Sebastian Vettel partirà addirittura settimo dopo aver abortito in qualifica il primo push. Le novità aerodinamiche portate dal team di Maranello non hanno dato i frutti sperati. Come non li ha dati la nuova power unit Honda, con più cavalli, ma Max Verstappen (quarto) è rimasto lontano dalle due Mercedes. La sorpresa del weekend è così arrivata dalla McLaren a motore Renault, che ha piazzato il debuttante Lando Norris al quinto posto e Carlos Sainz al sesto monopolizzando la terza fila. Subito dietro, la Renault di Daniel Ricciardo e l’altra Red Bull di Pierre Gasly, idolo locale. Notevole la prestazione di Antonio Giovinazzi che ha centrato l’accesso al Q3 ed ha concluso decimo con l’Alfa Romeo-Ferrari.