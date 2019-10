Live GP Messico: Grande partenza di Leclerc davanti a Vettel e Albon

Domenica 27 Ottobre 2019, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande partenza delle Ferrari con Leclerc davanti a Vettel che ha chiuso duramente Hamilton sul rettifilo di partenza, poi caso tra Hamilton e Verstappen, che fa nuovamente confusioneGiro di ricognizione quasi completato, tribune del circuito di Città del Messico completamente pieneSainz, Norris, Kvyat, Gasly partono con gomme soft, Ricciardo con le hard, tutti gli altri con le medieSi annuncia un GP del Messico senza respiro quello che scatterà tra pochi minuti. Charles Leclerc Sebastian Vettel sono in prima fila per la Ferrari grazie alla gentile concessione di Max Verstappen , protagonista in qualifica di un clamoroso errore non avendo rispettato le bandiere gialle per l'incidente di Valtteri Bottas all'ultima curva. Una leggerezza imperdonabile in quanto il pilota olandese dellaaveva la pole nelle proprie mani, ma l'ha buttata via con la complicità della squadra che non lo ha adeguatamente avvisato.è così stato penalizzato e anzichè dalla prima piazzola scatterà dalla quarta posizione.Quale strategia adotterà la Ferrari per i suoi piloti? A Sochi, Leclerc sul lungo rettifilo di partenza tiròche poi passò al comando e ci rimase, fino al ritiro, scatenando le polemiche del giovane monegasco che rivoleva la posizione. Ora, la situazione è similare: il rettifilo del via è lunghissimo e dopo la prima serie di curve, vi è un altro rettilineo. Leclerc Vettel dovranno coprirsi dalla Mercedes di Lewis Hamilton , apparsa non particolarmente veloce, e dalladi Verstappen . Si rispetteranno? Non ci resta che aspettare l'esito del primo giro.In terza fila, l'altradie ladi Bottas , poi le duedie del rookie. Bene le, in quinta fila conscatterà 15esimo con l'