Live F1, GP Giappone in diretta: Hamilton al pit-stop, Bottas torna primo su Vettel

21° giro - Pit per Hamilton che torna in pista con gomme medie ed è terzo davanti a Sainz20° giro - Hamilton +3"4 Bottas + 14"9 Vettel poi Sainz grande al quarto posto, Albon quinto dopo aver superato Ricciardo (ancora senza sosta), Leclerc, Kvyat Norris Gasly Stroll Hulkenberg Perez Russell Grosjean Giovinazzi Raikkonen Magnussen Kubica19° giro - Pit per Hulkenberg e Perez che vanno con le medie. Si sono fermati anche Grosjean, Giovinazzi e Magnussen, che hanno montato pneumatici hardLa direzione gara comunica che l'incidente tra Leclerc e Verstappen al 1° giro verrà investigato soltanto dopo la fine della corsaPit per Gasly e Stroll che ripartono con Pirelli medie18° giro - Via radio viene comunicato a Bottas che farà 2 soste nonostante le gomme medie. Vettel supera Sainz e sale terzo. Dietro intanto Leclerc è risalito nonoComanda Hamilton con 11"7 su Bottas poi Sainz a 19"9 inseguito da Vettel, poi un grande Gasly17° giro - Bottas al pit-stop che monta gomme medie16° giro - Pit per Vettel che riparte con gomme soft e non medie15° giro - Pit per Albon e Raikkonen che ripartono rispettivamente con gomme medie e hard14° giro - Verstappen con problemi ai freni dopo l'incidente causato da Leclerc, deve ritirarsi14° giro - Vettel sta consumando troppo le gomme soft e il distacco da Bottas sale a 6"3Leclerc supera Raikkonen ed ora punta Grosjean per il 13esimo posto13° giro - Bottas aumenta ancora su Vettel, + 4"6. Il tedesco vede Hamilton avvicinarsi a meno 1"7. I commissari intanto hanno deciso che Vettel non va penalizzato11° giro - Leclerc supera Kvyat e sale 15esimo mentre davanti Bottas porta a 3"6 il vantaggio su VettelVettel sotto investigazione per partenza leggermente anticipata. La sua Ferrari si è mossa mentre i semafori erano ancora rossi. Vettel si è subito fermato, poi è partito. Anche per questo Bottas è riuscito a passare in testa8° giro - Bottas + 2"6 Vettel mentre Hamilton è a 2"2 da Vettel. Più staccato un grande Sainz, quarto davanti ad Albon. Dietro intanto, Leclerc supera Verstappen, in difficoltà, per il 17° postoLeclerc perde lo specchietto sinistro, conseguenza del contatto con Verstappen.6° giro - Ricciardo passa Giovinazzi alla prima curva e sale decimoBottas + 2"1 Vettel +5"1 Hamilton poi Sainz Albon Gasly Stroll Hulkenberg Perez Giovinazzi Ricciardo Magnussen Grosjean Raikkonen Kvyat Verstappen Russell Leclerc Kubica Norris che si è fermato ai box dopo il contatto con Albon ed è ripartito con gomme medie5° giro - Contatto Albon e Norris in battaglia per la quinta posizioneIl replay mostra come Leclerc alla prima curva abbia centrato l'incolpevole Verstappen3° giro - Leclerc ai box per cambiare il muso e intanto monta gomme medie.2° giro - Bottas scappa via ed ha 1"5 su Vettel, poi Leclerc che ha perso pericolosamente pezzo dell'ala anteriore mentre Hamilton è alle sue spalle.Spettacolare partenza di Bottas dalla seconda fila che si porta al comando davanti a Vettel mentre Leclerc si urta con Verstappen che finisce in testacoda alla prima curva. Leclerc ha l'ala anteriore danneggiataIniziato il giro di ricognizione, 21,7 gradi aria, 36.7 la temperatura dell'asfalto del circuitoGiovinazzi, Raikkonen, Ricciardo, Russell, Magnussen e Kubica partono con gomme medie, tutti gli altri con le softLa Williams-Mercedes di Kubica, fortemente danneggiata in qualifica per l'incidente all'ultima curva nel Q1, è stata completamente rimessa in sesto dai bravi meccanici del team britannico. Il pilota polacco potrà partire dai box.Tribune completamente affollate a Suzuka, come da tradizione in Giappone dove la F1 è amatissima. Come nella qualifica svoltasi nella mattinata, c'è ancora tanto vento che potrà condizionare lo svolgimento della gara. Già in qualifica, è accaduto che proprio il vento ha "aiutato" le uscite di pista di Magnussen e KubicaNel GP del Giappone , sul circuito di Suzuka, la qualifica si è disputata stamane (ore 3 italiana) in quanto la giornata agonistica del sabato era stata cancellata per l'arrivo del tifone Hagibis. Tanta pioggia, ma nessun danno particolare come invece accaduto in altre zone del Giappone. Oggi, 22 gradi, sole e tanto vento. Ma il vero uragano abbattutosi su Suzuka è stato quello rosso della Ferrari. Vettel non ha avuto rivali nel corso del Q3 siglando il primo tempo sia al termine del primo push sia nel finale.Il pilota tedesco è passato dall'iniziale 1'27"212 al finale 1'27"064. Per lui è la seconda pole stagionale dopo quella di Montreal mentre per la Ferrari è la quinta pole consecutiva, la ottava del 2019. Charles Leclerc ha dovuto interrompere la "fila" di quattro pole conseguite da Spa in avanti. Il monegasco è risultato secondo facendo segnare il tempo di 1'27"253 mentre il suo primo crono era stato di 1'27"535.Ribaltone Ferrari dunque, dopo le prove libere del venerdì che avevano visto le due SF90 in difficoltà e le Mercedes recitare il ruolo di dominatrice. E invece, in qualifica le W10 sono scivolate in seconda fila con Valtteri Bottas che come venerdì ha battuto il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il finlandese nel suo primo push ha siglato il crono di 1'27"696, poi si è migliorato con 1'27"293. Hamilton da 1'27"832 è sceso a 1'27"302 chiudendo ad appena 9 millesimi da Bottas. Ma sarà soltanto quarto in griglia di partenza. Delusione in casa Red Bull dove la Honda si aspettava molto sulla pista di casa. Invece, Max Verstappen è quinto in 1'27"851 (suo primo tempo 1'27"914) lamentando mancanza di velocità. Bravo Alexander Albon, per la prima volta a Suzuka, che con l'altra Red Bull ha realizzato lo stesso crono dell'olandese. Precisione millimetrica. Per loro, terza fila. Sorrisi in casa McLaren-Renault con Carlos Sainz settimo e Lando Norris ottavo, anche lui alla prima uscita sul circuito giapponese. Tutti in piedi sulle tribune per Pierre Gasly, brillante nono con la Toro Rosso-Honda. Il francese ha tanti fans da queste parti in quanto nel 2017 ha corso nella locale Super Formula risultando vice campione dopo il titolo vinto in GP2 nel 2016. Qualifica difficile invece, per il suo compagno Daniil Kvyat, quattordicesimo. Bene Romain Grosjean che per la seconda volta consecuiva ha portato la Haas-Ferrari nel Q3. Antonio Giovinazzi è undicesimo con l'Alfa Romeo ed ha battuto nuovamente il compagno Kimi Raikkonen, tredicesimo. Nel Q1 incidenti per Kevin Magnussen e Robert Kubica.