GP di Spielberg, la diretta: Leclerc comanda davanti a Sainz, Verstappen quinto dietro a Hamilton

di Massimo Costa

Verstaìppen supera Schumacher ed è quinto. Davanti a lui, Hamilton

15° giro - Hamilton supera Magnussen, poi il danese va ai box per il cambio gomme

14° giro - Hamilton supera Schumacher, Norris ai box per montare gomme medie

13° giro - Verstappen a sorpresa ai box per il pit-stop, gomme hard per lui.

12° giro - Ai box Russell, che sconta la penalità e cambia musetto, Ricciardo Gasly e Latifi. Per tutti gomme hard

11° giro - Pazzesco sorpasso di Leclerc a Verstappen e subito cerca di allungare

La direzione gara non perdona Russell e arrivano 5" di penalità per il contatto con Perez

9° giro - Leclerc si butta all'interno della Red Bull sorprendendo Verstappen, ma l'olandese riesce a tenere la prima posizione

8° giro - Leclerc è vicinissimo a Verstappen

Doppiato Perez che dopo la sosta ai box per il contatto con Russell ha montato gomme hard

6° giro - Verstappen ha soltanto mezzo secondo su Leclerc, più staccato Sainz a 3" dal leader

3° giro - Errore di Hamilton, ne approfitta Schumacher e lo supera salendo in settima posizione

2° giro - Verstappen comanda su Leclerc Sainz Russell Ocon Magnussen Hamilton Schumacher Ricciardo Norris Stroll Gasly Albon Tsunoda Zhou Latifi Alonso Vettel Bottas Perez

Perez attacca Russell, ma le due vetture si urtano e il messicano va in ghiaia. Riesce a ripartire e va ai box

Verstappen parte bene davanti a Leclerc, Russell supera alla prima curva Sainz, ma lo spagnolo si riprende il terzo posto nella curva 3

Zhou, Tsunoda, Vettel e Alonso partono con le gomme medie, tutti gli altri con le medie

Bottas parte dai box, sarebbe stato in ultima fila per il cambio della power unit

Non sembra esserci il rischio pioggia che in mattinata ha condizionato le gare di Formula 3 e Formula 2

Tensione nel team Mercedes, si lavora sulla vettura di Hamilton per cercare di risolvere un problema che il pilota ha riscontrato nel giro di schieramento

La domanda che ci si pone a pochi minuti dal via del Gran Premio di Austria sul circuito del piccolo paesello di Spielberg è la seguente: riuscirà il team Ferrari a determinare una strategia atta ad impedire la fuga di Max Verstappen e della sua Red Bull-Honda? Dopo il grossolano errore di Silverstone nei confronti di Charles Leclerc, la cena riparatrice di Mattia Binotto corso a Montecarlo martedì per cercare di rimediare ai cocci creati, nella gara Sprint di sabato Leclerc e Carlos Sainz si sono dati inutilmente battaglia permettendo a Verstappen di andarsene e vincere in serenità la corsa di 30 minuti che ha determinato lo schieramento di partenza del Gran Premio odierno. Oggi Verstappen tenterà nuovamente di salutare la compagnia, vedremo se Leclerc e Sainz decideranno di "tirarsi", di aiutarsi, per non far fuggire l'olandese. Avranno imparato la lezione gli strateghi Ferrari? Chissà. Ma grande attenzione andrà riposta a Sergio Perez, quinto in griglia con la seconda Red Bull-Honda e velocissimo nella gara Sprint, poi c'è la Mercedes di George Russell, quarto e una vera incognita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 15:22

