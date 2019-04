Vettel: «Contento del podio. Mercedes troppo veloci»

«Sono contento di essere salito sul podio. Abbiamo provato a stare con la Mercedes ma non ce la facevamo, erano troppo veloci sin dalla partenza». Sono le parole di Sebastian Vettel dopo il terzo posto nel Gp della Cina alle spalle delle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. «Abbiamo portato a casa un buon risultato, ma non certo grandioso. Dobbiamo davvero lavorare tanto a casa», riconosce il tedesco della Ferrari. «Il duello con Verstappen è stato divertente, ma il mio obiettivo era stare dietro alle Mercedes», continua il driver di Heppenheim, prima di soffermarsi sull'ordine di scuderia della Ferrari rivolto a Leclerc: «Pensavo di essere più veloce, ma non riuscivo a staccarmi e poi ho avuto un po' di bloccaggi. È un peccato che Charles non sia riuscito a riprendere Verstappen alla fine». Ultimo aggiornamento: 22:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA