Ferrari SF-24, le prime foto della nuova Rossa (che ha strisce bianche e gialle): il breve video di presentazione

Oggi è il giorno della Rossa. A mezzogiorno, sul sito della scuderia e sul suo canale YouTube, Ferrari svelerà la sua SF-24, la vettura con cui affronterà la stagione di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain con la prima gara. La Rossa ha lanciato il conto alla rovescia sul suo profilo X, con alcuni brevi video, uno dei quali mostra i numeri delle due monoposto (55 e 16), svelando in parte il punto di colore delle nuove vetture.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 12:16

