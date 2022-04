Vicenza, minaccia ultras ai tifosi del Lecce: «Se sbagliate settore... buona fortuna»

Sarà una partita diversa per Vicenza e Lecce. Alle presenza con un campionato da dimenticare, la prima, e con una stagione da incorniciare, la seconda allenata da Baroni. C'è una macchia però che rende oscuro il futuro immediato di una partita molto attesa. Il comunicato degli ultras del Vicenza, sulla pagina Facebook "Curva Sud Vicenza" è da brividi. Al Menti sono attesi migliaia di tifosi leccesi per una partita che vorrebbe dire Serie A.

Classifica Serie B

Dall'altra parte,invece, un pubblico deluso dalla classifica e da un campionato problematico. Ecco cosa scrivono gli ultras biancorossi: «Sabato sarà l'ultima partita in casa della stagione e non ci importa che sia A, B o C, perché il Menti è il nostro tempio e noi lo vogliamo riempire! Nonostante un campionato terribile, abbiamo dimostrato un attaccamento a questi colori che fa invidia a realtà della massima serie, per cui non molliamo proprio adesso. Curva, Distinti, Tribuna, chi non l'ha ancora fatto prenda il posto così coloreremo questo stadio di bianco e rosso. Deve essere una bolgia!». L'ultima riga del comunicato è una vera e propria minaccia: «E se qualche tifoso avversario azzarderà presenza in un settore che non gli spetta...buona fortuna!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 18:13

