Torino-Chievo 0-0 La Diretta Omaggio per Astori al 13'

Torino e Chievo si affrontano nel capoluogo piemontese nella sfida delle ore 12.30 domenicali, per la 26esima giornata di campionato; i granata giocano la seconda partita casalinga consecutiva dopo la vittoria per 2-0 sull'Atalanta che ha consentito ai ragazzi di Walter Mazzarri di salire a 38 punti in classifica. Nonostante lo 0-0 del Bentegodi col Genoa di domenica scorsa, rimane sempre pesantissimo il ritardo del Chievo, al momento ultimo, dalla quartultima posizione in classifica.(3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti.(4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Barba, Jaroszynski; Léris, Rigoni, Dioussé; Giaccherini; Djordjevic, Meggiorini.