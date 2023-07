Juventus, i tifosi si schierano: «Noi Lukaku non lo vogliamo». E intanto si rivede Bonucci, l'ex capitano è fuori rosa

di Alberto Mauro

Il popolo juventino, o almeno la piccola porzione di tifosi presenti in mattinata davanti al JMedical, ha le idee abbastanza chiare sull’operazione che potrebbe portare in bianconero Lukaku. «Noi Lukaku non lo vogliamo» il coro spontaneo che si leva dalle visite mediche mentre sfilano in processione gli ultimi arrivati alla Continassa, per il ritiro. Le ultime mosse del calciomercato bianconero hanno sorpreso i tifosi, poco convinti dell’addio a Vlahovic in cambio del bomber belga e colpiti al cuore dal “tradimento sportivo” di Cuadrado all'Inter, che si è consumato ieri sera. E pure l’approdo di Morata alla corte di Mou in giallorosso sarebbe doloroso da digerire, visto il doppio trascorso in maglia bianconera.

Castellanos, visite mediche con la Lazio: l'attaccante è pronto a firmare un quinquennale

Non solo Lukaku, perché oggi al JMedical si è presentato anche Leonardo Bonucci, capitano senza più fascia a fuori rosa.

Dopo le visite Bonucci si è intrattenuto per selfie e foto con i tifosi («Non andare anche tu all’Inter» la richiesta di alcuni) per poi presentarsi al campo di allenamento; lo aspettano giorni da separato in casa, in attesa che la situazione si sblocchi: più probabile l’addio di una riconciliazione, al momento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA