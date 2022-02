Spareggio Mondiale, Gravina: «Chiesto rinvio giornata del 20 marzo»

«Noi abbiamo chiesto rinvio e ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più». Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio anch'io lo sport riguardo ai playoff che attendono l'Italia per potersi qualificare ai Mondiali 2022 in Qatar. «Sarebbe un' altra brutta pagina se l'Italia non si qualificasse per quello che rappresenta il calcio nel nostro Paese. Noi dobbiamo qualificarci, abbiamo le condizioni per poterlo fare, ci siamo complicati la vita sbagliando due rigori importantissimi. L'Italia nei momenti di difficoltà reagisce». «Progetto Nazionale è vivo - aggiunge Gravina - non si esaurisce con vittoria Europei o una eventuale, speriamo di no, non partecipazione ai Mondiali».

«Mi auguro che la Lega di Serie A possa concedere qualche giorno a Mancini» per preparare gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali, perché «se l'Italia non si qualificasse sarebbe una brutta pagina per il calcio, nel nostro paese ma anche per il panorama del calcio mondiale».

«È chiaro che il calendario di Serie A sia super intasato, ma ci auguriamo che la Lega possa concedere tempo in più a Mancini». Fermo restando che «il progetto Nazionale resta vivo e non si esaurisce con la vittoria agli Europei o una mancata qualificazione, si va avanti. Bisogna togliere le ragnatele che in tanti anni si sono formate nel nostro mondo».

L'italia affronterà a Palermo la Macedonia giovedì 24 marzo. Dovesse vincere la "semifinale" di questo mini torneo, dovrebbe affrontare la vincente di Portogallo-Turchia martedì 29 marzo.

