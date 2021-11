Shevchenko al Genoa, ora è ufficiale: il tweet del Genoa (e la risposta di Sheva)

Andriy Shevchenko al Genoa, ora è ufficiale. L'ex bomber del Milan e della nazionale ucraina, fino a pochi mesi fa ct proprio dell'Ucraina anche agli Europei, ufficializza con un tweet insieme allo stesso Genoa il suo passaggio sulla panchina rossoblù: il club ha twittato una bandiera dell'Ucraina, Sheva risponde con i colori rossoblù.

Dopo l'esonero di Ballardini, inizia una nuova era per il Genoa, ormai da qualche mese non più nelle mani di Preziosi ma con una proprietà americana. Il compito per l'ex zar rossonero sarà quello di guidare la squadra verso la salvezza: non sarà semplice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 13:42

